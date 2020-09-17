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Медведев набросился с обвинениями на Польшу за требования ареста диспетчеров РФ

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
3,2 т.
Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на призывы Польши арестовать российских авиадиспетчеров, которые дежурили в Смоленске в день крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году.

"В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше", – заявил Медведев на своих страницах в социальных сетях в четверг, 17 сентября.

По его словам, уровень взаимодействия властей Польши и РФ в расследовании трагедии якобы был "беспрецедентным", поэтому "ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может".

Также он обвинил Варшаву в том, что из-за нее отношения с Москвой сейчас "на отвратительном уровне, а польский истеблишмент прилагает максимум усилий, чтобы окончательно загнать эти отношения на самое дно".

Как писал OBOZREVATEL, первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд Мокотува (Варшава) ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года.

Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.

РоссияКатастрофа Ту-154 под СмоленскомЛех КачинськийДмитрий Медведев
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