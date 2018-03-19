Медведев на выход? Путин анонсировал первые кадровые решения

Лидер президентской гонки в России Владимир Путин уже начал думать над тем, кто будет следующим премьер-министром в стране.

Над судьбой нынешнего премьера Дмитрия Медведева Путин задумался после того, как были объявлены предварительные результаты выборов, о чем заявил во время выступления в своем предвыборном штабе, передает "Радио Свобода".

Также Путин сказал, что пока не планирует никаких конституционных реформ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее мировые лидеры бросились поздравлять Путина с победой на выборах президента.