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Медведев едко прошелся по Японии из-за Курил: о чем речь

1.4т Читать материал на украинском

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль не беспокоят протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил.

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" – цитирует его слова ТАСС.

Медведев утверждает, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".

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"Флаг не опустим!" Путин дерзко ответил Японии по Курилам

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

ТАСС

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - сказал российский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что это ОБСОС не написал МОЩНО?
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