Медведев едко прошелся по Японии из-за Курил: о чем речь

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль не беспокоят протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил.

Такое высказывание прозвучало во время общения с журналистами. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" – цитирует его слова ТАСС.

Медведев утверждает, что российские государственные служащие посещают и Курилы, и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".

Дмитрий Медведев ТАСС

"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", - сказал российский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.

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