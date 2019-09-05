Медведчук озвучил противоречивые данные об обмене пленными

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", кум Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о скором завершении переговоров об обмене пленными между Москвой и Киевом.
Высказывание прозвучало на Восточном экономическом форуме в российском Владивостоке, передает "РИА Новости".
"Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшем времени они закончатся", — сказал он.
Виктор Медведчук на форуме во Владивостоке
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В свою очередь, украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что никаких подвижек по вопросу обмена заключенными пока нет.
По его словам, ситуация с обменом пока остается на прежнем уровне, заключенные ожидают указа президента Владимира Зеленского о помиловании.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября стало известно, что Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.
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