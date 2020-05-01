Молодая 24-летняя фельдшер Кристин Едкин, победившая коронавирус COVID-19, рассказала о странных симптомах. У нее не было высокой температуры и сильного кашля, впрочем, проявлялась сильная головная и спинная боль, исчезли чувства обоняния и вкуса.

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Об этом девушка, у которой обнаружили COVID-19, писала в своем дневнике, сообщил таблоид Mirror. Она решила рассказать о необычных симптомах заболевания, чтобы другие люди узнали о них.

Медсестра, победившая коронавирус, рассказала о странных симптомах

Первый день, когда они появились, у Едкин начался с сильных болей в голове, над глазами. Впрочем, позже медик списала это на усталость от работы.

На второй день у девушки сильно разболелась спина. Она снова подумала, что это из-за работы. Ведь она предполагает помощь людям в пользовании лестницей.

На третий день боли распространились по всему телу Едкин и усилились. Она начала терять обоняния. Впрочем, девушка не имела ни высокой температуры, ни кашля. Уже вечером у медика внезапно возникли боли в груди, и она начала слегка задыхаться, когда двигалась.

На четвертый день боли стали исчезать, но появился легкий кашель. Чувство вкуса у Едкин – исчезло.

На пятый день состояние девушки улучшилось: боли, по ее словам, совсем прошли. Однако медик все еще чувствовала себя устало, ощущения запаха и вкуса не возвращались.

Уже на шестой день фельдшер чувствовала себя намного лучше. В то же время она все еще не ощущала вкусов и запахов.

Позже Едкин вернулась к своей работе на передовой медицины. Она подчеркнула, что симптомы COVID-19 проявляются по-разному у каждого человека, и просила всех соблюдать меры безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной служба здравоохранения Великобритании (NHS) заявляют, что сильная красная сыпь и пятна на коже человека могут быть признаками COVID-19.