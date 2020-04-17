Отключает больных от ИВЛ: медсестра рассказала об ужасах работы в пандемию коронавируса

Медсестра из Лондона, в обязанности которой входит отключение аппаратов ИВЛ у безнадежных больных с COVID-19, призналась, что часто чувствует личную ответственность за смерть пациентов.

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42-летняя Хуанита Ниттла работает в больнице Royal Free Hospital, принимающей инфицированных коронавирусом, передает ВВС.

Женщина родилась на юге Индии, но последние 16 лет работает в британской системе национального здравоохранения (NHS). Она – старшая медсестра в отделении реанимации.

"Отключать аппарат эмоционально очень тяжело и очень больно. Порой даже кажется, что я несу личную ответственность за чью-то смерть", – рассказала Ниттла.

Хуанита Ниттла ВВС

Она вспомнила о случае, когда пришла на утреннюю смену, а начальник отделения сообщил, что ей придется прервать лечение пациента с COVID-19.

Пациентом оказалась тоже медсестра, женщина в возрасте за 50. Хуаните пришлось объяснять ее дочери, в чем будет заключаться эта процедура.

"Я постаралась заверить девушку, что ее мама не испытывает боли и ощущает себя вполне комфортно, а также спросила, есть ли у больной какие-то последние пожелания, в том числе и религиозного характера", – рассказала медсестра.

В палате реанимации, где работает Ниттла, койки стоят рядом друг с другом, и помимо умирающей пациентки там находились и другие больные без сознания.

"Она лежала в боксе на восемь коек, там все – тяжелобольные. Я задернула занавеску и отключила звуковое оповещение у приборов. Медсестры замолчали, ведь человеческое достоинство и комфорт пациентов – наша первоочередная задача", – вспомнила медсестра.

Потом она поднесла телефонную трубку к уху больной и дала ее дочери возможность сказать прощальные слова матери.

"Для меня это был просто телефонный звонок, но для ее семьи он имел огромное значение. Конечно, они хотели бы иметь возможность сделать видеозвонок, но, к сожалению, в реанимации запрещено пользоваться мобильными телефонами", – рассказала женщина.

По просьбе родственников умирающей Хуанита включила на компьютере выбранный ими музыкальный видеоклип, а потом отключила аппарат ИВЛ.

"Я сидела рядом и держала ее за руки, пока она не скончалась", – рассказала медсестра. После этого она отсоединила капельницы, подававшие в кровь больной седативные препараты.

При этом дочь пациентки, не зная о том, что происходит в палате, продолжала что-то говорить матери по телефону и читать молитвы. Ниттла вынуждена была взять трубку и сообщить, что ее мать умерла.

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