"Медленное отравление": спецслужбы РФ попали в новый международный скандал

В британской прессе появилось сенсационное заявление о том, что российские спецслужбы, возможно, пытались отравить в Москве теперешнего главу нефтяной компании BP Боба Дадли, который раньше работал в объединенной компании ТНК-BP.

Детали дела рассказал бывший сотрудник ТНК-BP Илья Заславский, который работал в компании больше четырех лет, сообщает The Daily Telegraph.

По его информации, российские высокопоставленные лица хотели сместить Боба Дадли с поста главы ТНК-BP в 2008 году, а тот уходить не собирался.

Против руководителя нефтяного гиганта сначала возбудили уголовное дело, а затем пытались отравить.

Заславский также рассказал со ссылкой на одного из советников Дадли, что яд замедленного действия ему подкладывали в пищу в Москве несколько недель летом 2008. После чего, по словам Заславского глава BP уехал из России, причем не в офис компании в Лондоне, а в "секретное место в Европе".

На Западе Дадли стало хуже, он сдал анализы и они, как утверждает Заславский, показали, что бизнесмена "пытались медленно отравить в России".

Известно, что Дадли покинул пост главы ТНК-BP в конце 2008. За полгода до этого он уехал из России, сообщив, что не смог получить новую рабочую визу. Проблемы с разрешениями на работу в России также возникли у полутора сотен иностранных менеджеров компании.

Как сообщал "Обозреватель", Россия до сих пор пытается отбиваться от обвинений в отравлении в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Само отравление произошло 4 марта, а недавно в запутанном деле случился прорыв - британская полиция и спецслужбы определили ключевых подозреваемых в покушении на жизнь экс-шпиона и его дочери.