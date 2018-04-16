Медики рассказали о состоянии отравленного Скрипаля

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был отравлен в британском Солсбери веществом "Новичок" вместе со своей дочерью, идет на поправку.

В этом говорится в заявлении его лечащих врачей, сообщает "РИА Новости".

"После инцидента в Солсбери 4 марта один пациент (60-летний мужчина) остается в палате больницы… Он поправляется и не находится в критическом состоянии", — сказано в сообщении.

При этом подробности о состоянии здоровья экс-шпиона не указываются.

Как сообщал "Обозреватель", по информации СМИ, "Новичок", которым отравили Скрипалей, применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта.

10 марта стало известно, что дочь Скрипаля выписали из больницы.