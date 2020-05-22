После выхода из карантина среди людей следует ожидать всплеска душевных расстройств и невротических состояний.
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Такое мнение высказал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман в своем блоге на сайте "Гордон". Он отметил, что нынешнюю пандемию сравнивают с войной.
После карантина люди могут впасть в депрессию
pixabay.com
"Сейчас основная проблема состоит в том, как люди будут себя чувствовать после выхода из изоляции. Неясность ситуации, противоречивая информация из СМИ, чувство неуверенности и тревоги послужат причиной всплеска душевных расстройств и невротических состояний. Не даром нынешнюю пандемию сравнивают с войной", – отметил он.
Специалист подчеркнул, что посттравматический синдром является очень серьезным болезненным состоянием, которое требует квалифицированной медицинской помощи.
Также это провоцирует неврозы и депрессии длительное пребывание взаперти, и к этому еще можно добавить снижение доходов граждан и даже потерю работы.
"Скольким людям понадобится психологическая помощь, пока неизвестно, но органы здравоохранения должны готовиться к этому заранее", – предупредил Гольдман.
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