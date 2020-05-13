Низкая смертность от коронавируса в Израиле объясняется тем, что система здравоохранения не оказалась перегруженной в разгар эпидемии.

Как передает "Гордон", об этом идет речь в блоге руководителя Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Романа Гольдмана.

Он отметил, что над каждым тяжелым больным в стране трудилась бригада врачей, и у каждого тяжелого больного было место в реанимации.

"Не "койка", четыре ножки и матрас, а место – с подключенным кислородом, ИВЛ и прочими системами оборудования. Тех, кого подключали к ИВЛ, оставляли на нем до полной стабилизации состояния. Гораздо дольше, чем больные были на ИВЛ в других странах. Как такое возможно? Да очень просто – система здравоохранения Израиля не была перегружена. Хватило ресурсов для каждого", – рассказал Гольдман.

Всего в Израиле зафиксировано 16,5 тысяч заражения коронавирусом. Более 12 тысяч человек уже вылечились, а скончались 264 пациента.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гольдман ранее заявлял, что в Украине – некорректный карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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