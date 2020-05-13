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14 мая • обновлено в 16:26
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Медик объяснил "израильское чудо" с коронавирусом

13.9т
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Низкая смертность от коронавируса в Израиле объясняется тем, что система здравоохранения не оказалась перегруженной в разгар эпидемии.

Как передает "Гордон", об этом идет речь в блоге руководителя Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Романа Гольдмана.

Он отметил, что над каждым тяжелым больным в стране трудилась бригада врачей, и у каждого тяжелого больного было место в реанимации.

"Не "койка", четыре ножки и матрас, а место – с подключенным кислородом, ИВЛ и прочими системами оборудования. Тех, кого подключали к ИВЛ, оставляли на нем до полной стабилизации состояния. Гораздо дольше, чем больные были на ИВЛ в других странах. Как такое возможно? Да очень просто – система здравоохранения Израиля не была перегружена. Хватило ресурсов для каждого", – рассказал Гольдман.

Всего в Израиле зафиксировано 16,5 тысяч заражения коронавирусом. Более 12 тысяч человек уже вылечились, а скончались 264 пациента.

Медик объяснил "израильское чудо" с коронавирусом

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Гольдман ранее заявлял, что в Украине – некорректный карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Израиль
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Да очень просто – система здравоохранения Израиля не была перегружена. Хватило ресурсов для каждого..." // На самом деле ещё проще - там не было Супрун , которая бы внедрила им американскую модель медицины, а то бы после реформ Супрун израильтянам концлагеря показались бы местами лечения больных.
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Solomennyk Tetyana
Solomennyk Tetyana
Pavlov Pavel, Ваше мнение особо ценно для медицины Израиля. )))
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Мир

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

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