|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Мебель летала: появились жуткие кадры с потерпевшего крушение лайнера Viking Sky

10.3тЧитать материал на украинском

В сети появились кадры, которые удалось отснять кому-то из пассажиров или членов экипажа на борту круизного судна Viking Sky, которое потерпело крушение у берегов Норвегии.

Так, видео опубликовал телеканал ABC News. На нем видно, что из-за шторма лайнер начало раскачивать в разные стороны. При этом мебель буквально "летала". Также завалился потолок и задел одну из пассажирок.

За бортом можно заметить бушующие волны.

Новости
В Бангладеш захватили пассажирский лайнер: что известно

Мебель летала: появились жуткие кадры с потерпевшего крушение лайнера Viking Sky

Скриншот с видео

Появились и другие кадры. Их сняли с вертолета. На них можно увидеть, как проходит эвакуация. В операции участвуют четыре спасательных вертолета. По меньшей мере, 87 человек уже были эвакуированы, восемь из них получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, у берегов Норвегии 23 марта произошло ЧП с круизным лайнером Viking Sky из-за сильного шторма. На борту корабля находились 1300 пассажиров, которых спасатели начали экстренно эвакуировать.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Норвегия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
3
Смешно
3
Интересно
34
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ерунда. Где крушение? 4, максимум 5 баллов море. Да, нештатная ситуация и не более того.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения