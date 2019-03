Мебель летала: появились жуткие кадры с потерпевшего крушение лайнера Viking Sky

В сети появились кадры, которые удалось отснять кому-то из пассажиров или членов экипажа на борту круизного судна Viking Sky, которое потерпело крушение у берегов Норвегии.

Так, видео опубликовал телеканал ABC News. На нем видно, что из-за шторма лайнер начало раскачивать в разные стороны. При этом мебель буквально "летала". Также завалился потолок и задел одну из пассажирок.

За бортом можно заметить бушующие волны.

Появились и другие кадры. Их сняли с вертолета. На них можно увидеть, как проходит эвакуация. В операции участвуют четыре спасательных вертолета. По меньшей мере, 87 человек уже были эвакуированы, восемь из них получили травмы.

