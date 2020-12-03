McDonald's изменил рецепт бургеров во всем мире

Компания McDonald's изменила рецепт и технологию сборки своих бургеров.

Как пишет Forbes, изменится, в частности, процесс выпечки булочек (предусмотрено три разных рецепта), их размер.

Ожидается, что булочки станут мягче и темнее, в составе не будет усилителей вкуса. Компания утверждает, что для улучшения текстуры и обжарки будет использовать только натуральные ингредиенты.

Руководство McDonald's внесло изменения и в процедуру хранения продуктов. Ингредиенты для приготовления бургеров должны подаваться на кухню чаще и меньшими партиями.

Среди других изменений:

Размер булочки адаптируют под размер котлеты.

Говяжьи котлеты будут жарить на гриле и небольшими партиями. Лук будут добавлять к ним сразу на этапе обжарки.

Сыр чеддер будут класть в бургер при определенной температуре, чтобы он лучше расплавился на горячей котлете.

В "БигМаке" станет больше фирменного соуса, чтобы он мог равномерно распределиться по всей булочке.

В компании рассказали, что такие изменения планируют внедрять уже с декабря во всех ресторанах сети. Новая рецептура была принята по результатам опроса клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 100-летний житель города Цзиньцзинь в Китае Чжан Кэминь назвал секретом своего долголетия алкоголь, сигареты и фастфуд. При этом у мужчины нет серьезных проблем со здоровьем, кроме ухудшения слуха.