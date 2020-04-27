Африканская страна Мавритания объявила якобы о полной победе над коронавирусом: за несколько дней там не обнаружили ни одного случая заражения или смерти.
Детали сообщает местное издание Le Calame со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.
Всего в стране болели 17 человек и один умер. Сразу после попадания вируса в страну 13 марта там закрыли границы, запретили разные собрания и закрыли школы, рестораны и рынки. Власти объявили ночной комендантский час и запретили междугородные перевозки.
Мавритания первой в мире заявила о победе на коронавирусом
Однако граждан призвали сохранять бдительность, поскольку пандемия может вернуться. Медики также заявили, что будут и дальше проводить тесты на коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о победе над коронавирусом заявили на острове Гренландия.
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