Африканская страна Мавритания объявила якобы о полной победе над коронавирусом: за несколько дней там не обнаружили ни одного случая заражения или смерти.

Детали сообщает местное издание Le Calame со ссылкой на заявление министерства здравоохранения.

Всего в стране болели 17 человек и один умер. Сразу после попадания вируса в страну 13 марта там закрыли границы, запретили разные собрания и закрыли школы, рестораны и рынки. Власти объявили ночной комендантский час и запретили междугородные перевозки.

Мавритания первой в мире заявила о победе на коронавирусом

Однако граждан призвали сохранять бдительность, поскольку пандемия может вернуться. Медики также заявили, что будут и дальше проводить тесты на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о победе над коронавирусом заявили на острове Гренландия.

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