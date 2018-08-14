По поводу "Марша матерей" и некоторой очевидной истерики по этому поводу с той стороны.

Больше всего они боятся, что у них перестанут спрашивать разрешения. И что начнут просто спрашивать, с них.

Как же их колбасит от перспективы, что на улицы снова выйдут свободные люди. Как же они сразу высылают дюжинами разводчиков и запугивателей: сидите тихо, вы только все испортите! Там, наверху, все сделают по уму, если вы не будете их раздражать. А будете раздражать, сгноят девочек специально, чтобы вам не повадно было! Они такие обидчивые и ранимые там, наверху. И главная наша задача сейчас — не задеть их своей бестактностью, не оскорбить плохим словом или, не дай бог, несогласованным действием…

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Да, надо поклониться им в ноги и смиренно попросить. Ну вот как про Сенцова. Попросить и смиренно подождать. И еще раз попросить, спросив отдельного разрешения и извинившись за беспокойство. А лучше еще и полизать профилактически. И тогда в должный час к вам выйдет Сам и как маленьким объяснит, что правосудие у нас независимое, и не надо на него давить, а надо подождать приговора.

А девочки посидят в СИЗО. Ничего страшного. Главное — стабильность. Не надо сотрясать государство несогласованными матерями. Матерей у нас как собак, а государство — одно. Вот с этим конкретным человеческим лицом. В ноги, в ноги ему — и выть! Авось поможет.

Ну, как с Сенцовым.