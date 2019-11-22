Британка Лиа Кэмбридж умерла после операции по "наращиванию" бразильських ягодиц. У нее осталось трое детей.

Об этом сообщает Daily Mail. Оперировали ее в Турции, а за процедуру женщина отдала около 6,5 тысяч фунтов.

Пациентке должны были удалить жир с талии и закачать его в ягодицы. В вену женщины во время операции попал жир, после чего она пережила три сердечных приступа. После пациентка скончалась.

Произошедшее хирурги назвали особенностью организма. Партнер женщины уже подал в суд на клинику. В больнице же заявили, что перед операцией Кэмбридж приняла наркотики, чего не выявило вскрытие.

Мать троих детей умерла жуткой смертью, увеличив ягодицы dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодая украинка умерла после простейшей операции.

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