Врач из Колорадо в США Анна Циммерман показала душераздирающее видео со своим 4-летним сыном, который задыхался от кашля, вызванного коронавирусом.

Женщина решила опубликовать ролик, чтобы предупредить всех родителей, что ситуация действительно серьезная, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На записи, сделанной в больничной палате, маленький Линкольн задыхается из-за удушающего сухого кашля и вытирает руками слезы. Видео было записано на пятый день его пребывания в больнице.

Мать показала, как ее 4-летний сын задыхался от коронавируса Скриншот из видео

"Это того не стоит. Я не пойду домой", – плакал малыш.

"Я понимала, что этот вирус очень опасен еще до того, как в обществе поднялась паника. Я даже не разрешала детям бегать через дорогу к друзьям, живущим по соседству", – рассказала врач.

Через неделю после заражения у ребенка повысилась температура. 28 марта мальчика осмотрел врач и диагностировал у него пневмонию, развившуюся на фоне вирусной инфекции. Его оставили на домашнем лечении и госпитализировали лишь спустя два дня, когда у начались серьезные проблемы с дыханием. На второй день пребывания в больнице у Линкольна нашли COVID-19. Лечение подействовало, и ребенок выздоровел.

"Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и воспринимайте этот вирус со всей серьезностью. Это не шутки", – призвала американка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее больная коронавирусом Шарон Кук из графства Линкольншир на востоке Англии обратилась ко всему миру с просьбой оставаться дома во время пандемии, и описала насколько тяжело могут протекать симптомы заболевания.

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