Мать нашла пропавшую дочь, посмотрев видео на Pornhub. Фото

В США мать увидела свою пропавшую 15-летнюю дочь на сайте для взрослых Pornhub.

Девочка около года находилась в розыске, передает The Sun Sentinel.

Мать заявила в полицию, когда увидела фото и видео своей дочери в сети. Позже правоохранители нашли почти 60 роликов, которые были опубликованы на разных порносайтах. В ходе расследования одного из мужчин, участвовавшего в съемках, опознали как человека, с которым девочку видел продавец магазина в феврале 2019 года.

Полиция установила, что подозреваемым оказался 30-летний Кристофер Джонсон. За его жильем установили наблюдение. В результате полицейские увидели его в компании пропавшей девочки и задержали.

Позже девушка сообщила, что многие порноролики с ее участием были записаны в доме мужчины. По ее словам, Джонсон занимался с ней сексом на камеру, однако сам мужчина это отрицает.

Также пропавшая девочка рассказала, что забеременела от мужчины, после чего он повел ее в клинику, где ей сделали аборт.

Джонсона задержали, ему грозит тюремное заключение сроком до 16 лет.

Кристофер Джонсон The Sun Sentinel

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