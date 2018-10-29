На российских форумах в пабликах уже неделю наблюдается истерика. И люди на полном серъезе обсуждают, как выживать в случае ядерного удара по российским городам. Этот массовый психоз вылился в то, что объявления "Построю бункер для защиты от ядерного удара" или "Требуется переоборудовать бомбоубежище в бункер" уже никого не удивляют. Почему так происходит россияне должны спросить у своего диктатора, который сидит в Кремле. Аннексия Крыма, вторжение в Украину и частичная оккупация Донбасса показала, что Россия игнорирует международные соглашения и плюёт на международную систему безопасности. И вот теперь россияне начали понимать, что за имперские амбиции их недоимперии придется рассчитаться.

Как Вы думаете, какое главное мировое событие минувшей недели для наших безумных российских соседей? Заявление Путина про Рай для всех россиян? Страдания на федеральных каналах по президентской гонке в Украине? Интервью взятое Скабеевой у покойницы? А может непонятный взрыв на Луне? Нет. Все это вторично.

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Самое главное и страшное для России событие, а по факту очень важное и для всего мира, – это выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (договор РСМД). Напомню, этот Договор был заключен ещё Горбачевым и Рейганом в 1987 году с целью ограничить в развитии целые классы наступательных вооружений. К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов (разница в количестве уничтоженных комплексов до сих пор приводит в бешенство скрепоносных "патриотов").

Время шло, гуманитарка и синие куриные ножки Буша сменились высокими ценами на нефть и надутым величием России. В недрах российских проектных институтов начали появляться новые классы "зенитных" и "противоспутниковых" ракет под безликими индексами объектов, типа 40Н6М, 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Достаточно быстрые, хорошие и недорогие ракеты, хотя и на элементарной базе примерно 1992 года. Да, все они могут нести ядерные боевые части. Но россияне, потупив глазки, рассказывали, что только для перехвата спутников или подлетающих блоков МБР.

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При Обаме США достаточно лояльно относилось к этому "противоспутникому" строительству, периодически упрекая Путина в невыполнении ДРСМД. На что россияне неизменно отвечали, что договор РСМД свято соблюдается, вот те крест. Так продолжалось много лет. А потом Президентом США стал Трамп, который первое время абсолютно спокойно относился к потугам россиян втихаря ковырять свои первобытные ракеты.

Спусковым крючком в отношениях России и США послужило то самое тупейшее мультяшное видео, где ядерные баллистические ракеты взлетают в российских еб@нях, разделяются на блоки над Атлантикой, и падают на Флориду. Как сказала представитель Госдепа США – "Мы всё поняли". Трамп, достаточно резкий во всём, что касается безопасности и военного превосходства США, достаточно быстро вышел на уровень нетерпимости к военной угрозе со стороны России, и начал махать шашкой. А надо учесть, что "шашка" у него и больше и мощнее, чем у страны с сырьевой экономикой.

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Тут необходимо понять главное. Россия это не СССР 1980 года. А США за четверть века с распада СССР только укрепило свои позиции сверхдержавы. Сравнивать нынешние технологии России и США примерно так же, как сравнивать технику США и Сомали. И это не преувеличение.

Тепрь о главном. После выхода США с РСМД ракеты, которые будут нацеленные на Москву и крупные промышленные центры, могут быть размещены под самым боком у России – в Польше, Литве, Грузии и возможно даже в Украине. Кстати, это хорошая мысль. Подлётное время по целям у этих ракет будет от 20 секунд до 1,5 минут. ПВО в принципе среагировать успеет, но не успеет сформироваться команда на ответный запуск ядерных баллистических ракет – все центры управления и сигнальные ракеты и спутники "Мёртвой руки" будут уничтожены в течении первых 2-х минут. И если США удастся вывести из строя несколько ядерных подводных лодок с баллистическими ракетами, а вероятность этого 97%, то ответного удара вообще НЕ БУДЕТ… От слова абсолютно.

США находятся в гораздо более выгодном положении – на вооружении уже находятся тысячи современных носителей ядерного оружия. Например системы Иджис, массово установленные на американских кораблях (до 128 ракет на одном эсминце), вполне могут поражать наземные цели, а европейская ПРО, установленная США, оснащена ракетами, которые по сути являются МБР Минитмен. Догнать стартующую с территории России ракету (на активном участке траектории ), или сбить блок на финальном участке они не смогут, а вот добросить ядерный заряд аж до Новосибирска очень даже.. И тут становится понятно почему россияне озаботились бункерами. Особенно после того, как Путин пообещал, что они отправятся в Рай. А в Рай граждане России явно не торопятся.

И это я еще не упоминал аппаратное несоответствие целям ПРО, но это мелочи. А если вспомнить, что ракеты SM-3 мобильной системы ПРО еще "веселее", чем перехватчик GBI, то истерика россиян выглядит обоснована учитывая безумие их лидера. Многие из них уже разобрались, что противоракета SM-3 - это фактически мини-"Першинг-2" у самых границ России.

На закрытых форумах, где под безликими никами общаются ведущие специалисты России, царит состояние тихой истерики и вовсю идёт распределение конкретных кустов в Раю вперемежку с покрытием матом "гениальных стратегов" из Кремля. Шансов выжить, или хотя бы нанести ответный удар не видит никто, даже Искандеры и Тополями, которые еще недавно дружно смеялись. А слив этой информации с доступом на эти самые форумы некоторые спецы пытаются обменять у США на возможность сменить место жительства на то, которое меньше имеет шансов стать локацией для съемок фильмов вроде "Метро 2033", "Сталкер" или "Армагедец".

Делитесь этим постом с россиянами. Радуйте их "перспективами". Они так долго верили в миф о том, что они сила, что пора им осознать тупиковость своего вектора. Хотя поймут не все. Ведь им же пообещали Рай. Вот и ждут потомки тех, кому обещали коммунизм, реализацию очередного обещания. Ждут и верят в сказку, которую им долго вбивал в их головы Путин. А сказки не будет...