Массовые протесты во Франции: Макрон объявил чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в связи с массовыми акциями протестов в стране чрезвычайное положение.

Об этом он сказал 10 декабря в своем обращении к гражданам, уточнив, что не будет прощения тем, кто допустил насилие.

"Я сегодня объявляю о чрезвычайном экономическом положении в стране. Никакого прощения тем, кто допустил насилие, не будет. Мы все видели, как оппортунисты пытались воспользоваться недовольством народа, мы видели, как многие хотели посеять анархию и беспорядок. Никакой гнев, никакое недовольство не оправдывают нападения на полицейских, уничтожение имущества предприятий. Когда начинается насилие, прекращается свобода", – подчеркнул он.

Макрон пообещал, что с 2019 года минимальный размер оплаты труда во Франции возрастет на 100 евро, а также будут бонусы по итогам года. Кроме того, пожилым и малоимущим людям будут налоговые послабления. Однако налог на богатство не будет возвращен.

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"Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодежь, которая хочет учиться и жить свободными людьми. Минимальный размер оплаты труда вырастет на €100 в месяц, начиная с мая 2019 года. Кроме того, начиная с 2019 года не будут облагаться налогами и социальными платежами сверхурочные часы работы. Кроме того, будет установлена в конце года специальная премия для сотрудников, не облагаемая ни налогами, ни социальными платежами", — сказал французский лидер.

Макрон также добавил, что собирается реформировать всю государственную систему: "Сегодня мы должны возобновить наш общий социальный проект во имя Франции, во имя Европы".

По его словам, в течение 40 лет во Франции ухудшались условия и увеличивалась дистанция между сословиями.

"Я пытаюсь опереться на вас, опереться на гражданское общество, я думаю нам нужно пойти по неизведанным путям, чтобы улучшить жизнь", – отметил он.

Напомним, что протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обвинил в организации протестов лидера французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, заявив, что именно ее призывы повлияли на мятежников. Как известно, она является ярой сторонницей президента РФ Владимира Путина. 8 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" в стране.