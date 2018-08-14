"Майдан" в Румынии: эксперт объяснил причины конфликта

Проходящие в Румынии митинги против ослабления антикоррупционного законодательства начались еще в прошлом году. Сейчас же их усиление связано с сезоном отпусков в Европе.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт-международник Андрей Каракуц. По его словам, активная фаза митингов происходит именно сейчас, так как работающие за рубежом румыны, которых насчитывается около 25% от всего населения страны, вернулись домой в отпуска и используют это время для участия в протестах.

“Когда наступит осень - протесты не угаснут, здесь надо учитывать, что к этим акциям привлекается все больше населения. В частности, сейчас начала приобщаться молодежь”, - указал Каракуц.

Кроме того, он напомнил о событиях 10 августа, когда румынская полиция силой разогнала митинг в Бухаресте. По мнению эксперта, это также станет мощным триггером протестных настроений.

“Ну и надо оценивать в целом социально-экономическую ситуацию в этой стране. Несмотря на членство в ЕС и НАТО, она остается достаточно бедной. И именно поэтому население требует изменений”, - пояснил он.

В целом же, протесты в Румынии связаны с тем, что правящая коалиция решила немного смягчить существующее законодательство - в частности уменьшить уголовную ответственность за определенные виды преступлений, считает Каракуц.

“Так как новые антикоррупционные органы страны начали привлекать к ответственности действующих министров и действующих депутатов”, - уточнил эксперт.

“То есть пока правящая социал-демократическая партия сталкивается с тем, что ее попытки монополизировать власть, в частности обуздать именно судебную власть, приводят к тому, что население начинает отвечать. Там этот процесс достаточно затянутый, уже два правительства ушли в отставку, сейчас протестующие требуют, чтобы ушло и третье”, - резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Румынии Клаус Йоханнис уволил антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши. Предыдущие попытки румынских властей сместить Ковеши уже приводили к массовым протестам.

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