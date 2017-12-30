Массовые протесты в Иране: появились первые жертвы

В Иране 30 декабря в ходе массовых протестов погибли три человек, еще несколько людей были ранены.

Об этом сообщает tgcom24, ссылаясь на местное издание Arabiya.

Так, на третий день протестов в стране в провинции Лурестан были убиты три человека и еще несколько людей получили ранения после того, как гвардия открыла огонь, чтобы разогнать демонстрацию. При этом другие местные источники пишут, что в результате расстрелов погибли шесть человек.

Протесты в стране начались 28 декабря и были спровоцированы ростом цен, коррупцией, безработицей и участием Ирана в военных конфликтах.

При этом вице-президент Ирана Эсхак Джахангири обвинил консервативные круги в подстрекательстве к протестам. По его мнению, они используют экономические проблемы в стране, чтобы подорвать политику реформ, которую проводит президент Хасан Роухани. Также он призвал людей не участвовать в митингах, так как "они создадут проблемы для самих себя и других граждан".

На массовые протесты в Иране уже отреагировал и президент США Дональд Трамп.

"Весь мир понимает, что хорошие люди в Иране хотят изменений, и, помимо вооруженной мощи США, люди Ирана - это то, чего его руководители боятся больше всего. Иранское правительство должно уважать права своего народа, в том числе право на выражение своего мнения, мир смотрит", - заявил Трамп.

В ответ глава МИД Ирана Бахрам Гашеми назвал комментарии официального Вашингтона обманчивыми, лживыми и оппортунистскими.

afp

afp

afp

Ansa

Ansa

Ansa

Ansa

Как сообщал "Обозреватель", ранее Иран поставил США ядерный ультиматум, связанный с санкциями против официального Тегерана.