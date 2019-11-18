Массовые протесты в Грузии: полиция начала разгон. Видео

Спецназ в Тбилиси (Грузия) начал разгон многотысячного протеста перед парламентом.
До этого участникам протеста дали полчаса на то, чтобы разойтись. Однако и лидеры, и активисты отказались покидать площадь
На месте событий сконцентрированы около десяти автобусов, в которых сидят сотни сотрудников спецназа в специальной экипировке. Подготовлены также водяные пушки, сообщает jam-news.net.
Протестующие заявляют, что они продолжат пикетировать парламент, несмотря ни на что. В ответ на прибытие спецназа люди начали формировать живую цепь.
Протесты в Тбилиси
УП
Оппозиция заявила, что разблокирует двери парламента только при условии, что депутаты соберутся для назначения внеочередных выборов. Протестующие требуют провести их в следующем году по пропорциональной системе.
Как писал OBOZREVATEL, в столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 17 ноября, начался массовый протест оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.
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