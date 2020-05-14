Массовые проблемы с психикой: в ООН озвучили новую угрозу от пандемии COVID-19

Антон Малиновский Мир 18:01, 14.05.2020 Обновлено: 18:39, 14.05.2020

Из-за пандемии COVID-19 миру грозят массовые проблемы с психическим здоровьем – в жизни людей появилось очень много стрессовых факторов.

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Как сообщает Associated Press, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировым правительствам укрепить сферу психической терапии, так как многие люди испытывают стресс из-за пандемии COVID-19.

"После десятилетий пренебрежения и недостаточных инвестиций в службы охраны психического здоровья пандемия COVID-19 в настоящее время поражает семьи и общины дополнительным психическим стрессом", – заявил генсек ООН.

По его словам, люди переживают из-за смерти родных, потери работы, изоляции, проблем в семье, страха перед будущим и так далее. Также он отметил, что в особой группе риска находятся медработники, пожилые люди и молодежь с психическими расстройствами.

Антониу Гутерриш
UN.org

"Эмоциональные трудности среди детей и подростков усугубляются семейным стрессом, социальной изоляцией, причем некоторые сталкиваются с растущим насилием, нарушением образования и неуверенностью в своем будущем", – отметил он.

Согласно прогнозам ООН, если не будут приняты меры, то из-за эпидемии вероятен долгосрочный рост числа и серьезности проблем с психическим здоровьем во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН заявили, что из-за COVID-19 детская смертность может возрасти до 6000 человек в сутки.

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