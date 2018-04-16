Массовые беспорядки и раненые: в Ереване тысячи людей вышли на "майдан"

В понедельник, 16 апреля, несколько тысяч протестующих вышли на митинг в центре Еревана (Армения), чтобы предотвратить намеченное на 17 апреля голосование парламента за назначение Сержа Саргсяна на должность премьер-министра страны. В городе начались массовые беспорядки, есть пострадавшие среди активистов и правоохранителей (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

В частности, люди попытались прорваться через полицейский кордон на проспекте Баграмяна, чтобы попасть к зданию парламента, сообщает УНИАН.

Что касается инициатора акции протеста, то это — оппозиционный депутат и журналист Никол Пашинян (именно он призвал выйти граждан на улицы).

"Я и мои коллеги-депутаты хотим идти на работу, а остальные люди пойдут со мной", — заявил Пашинян.

Протесты в Армении OlegPanfilov7

Протесты в Армении OlegPanfilov7

Однако охраняющие парламент сотрудники полиции отказались пропустить депутата, назвав его слова провокацией, передают армянские СМИ. После этого митингующие попытались силой прорвать кордон, после чего и начались массовые столкновения. Полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Сообщается о нескольких раненых среди протестующих, лидер митинга Пашинян находится в больнице (на его лице были заметны следы крови). После оказания медпомощи Пашинян вернулся к своим сторонникам.

По данным Министерства здравоохранения Армении, по состоянию на 16:30 за медицинской помощью обратились 46 человек, шестеро из которых - полицейские. Часть пострадавших выписали после получения амбулаторной медпомощи. Состояние одного из тяжелое, он на операции.

Также стало известно, что полицейские исполнили гимн Армении в ответ на призыв протестующих присоединиться к их акции. Кроме того, по некоторым данным, протестами охвачен еще один город Армении — Ванадзор.

Отметим, что 16 апреля Республиканская партия Армении и партия "Дашнакцутюн" выдвинули Саргсяна, который в 2008-2018 годах был президентом страны, на пост премьер-министра. Это произошло через неделю после инаугурации нового президента Армена Саркисяна, которая ознаменовала завершение перехода Армении от президентской республики к парламентской. После инаугурации нового президента главой государства стал премьер-министр, которым до 16 апреля был Карен Карапетян.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году Армению всколыхнули массовые протесты против роста тарифов на электроэнергию.