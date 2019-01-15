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Массовое отравление в школе Канады: в больницу попали 35 детей и 8 взрослых

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На тошноту и головокружение пожаловались учащиеся и сотрудник одной из школ канадского Монреаля. 35 детей и 8 взрослых госпитализированы.

Как сообщила газета Toronto Star, сначала помощь медиков потребовалась двум десяткам учащихся школы. Всех оставшихся в здании людей эвакуировали в соседнее образовательное учреждение.

Через некоторое время жалобы на головокружение и тошноту поступили еще от нескольких детей и педагогов.

По словам экспертов, причиной недомогания могла послужить утечка газа. Не исключено, что она вызвана проблемами, "связанными с системой отопления" в здании.

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Школа в Торонто

Школа в Торонто

Toronto Star

СМИ сообщили, что состояние всех госпитализированных оценивается как стабильное. Некоторым из них потребовалось лечение в специальной герметично закрытой камере с повышенным содержанием кислорода. Сотрудники пожарной охраны Монреаля проинспектировали здание учебного заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января в Канаде двухэтажный автобус протаранил остановку. В результате три человека погибли, 23 пострадали.

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Место
КанадаМонреаль
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