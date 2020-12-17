Массовая вакцинация от COVID-19 в ЕС начнется 27 декабря

В странах Европейского союза массовая вакцинация от COVID-19 начнётся 27-29 декабря.

Об этом в Twitter сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Прививать граждан ЕС будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", – написала фон дер Ляйен.

Как сообщило DW, начало использования препарата зависит от утверждения вакцины BioNTech-Pfizer Европейским медицинским агентством (EMA), которое соберется для принятия соответствующего решения 21 декабря. Ожидается, что оно будет положительным.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, уже подписала контракты с семью поставщиками потенциальных вакцин против коронавируса, чтобы обеспечить достаточное количество доз для всех взрослых граждан ЕС.

Заключенные соглашения с фармацевтическими компаниями обеспечат Евросоюз 2 млрд доз препаратов. Из них Pfizer и BioNTech поставят 300 млн. Среди потенциальных поставщиков вакцины в страны Европы – Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson и Sanofi-GlaxoSmithKline.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США и Канаде в понедельник, 14 декабря, стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми препарат получили медсестра и сиделка в доме престарелых.

Также вакцинация началась в некоторых европейских странах, в частности в Великобритании.