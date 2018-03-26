Масштабный пожар в Кемерово: стала известна судьба пяти пропавших без вести

Пять человек, которых считали пропавшими без вести при пожаре в российском ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, найдены живыми.

Об этом сообщает 360tv.ru в Telegram.

"Полиция нашла живыми пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в кемеровском торговом центре", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные живыми трое несовершеннолетних, девушка и парень не находились на месте трагедии.

Напомним, число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" превысило 50 человек.

Как сообщал "Обозреватель", в сети опубликовали список пропавших без вести и первые фото погибших. Возле ТЦ местные жители обустроили стихийный мемориал.