Масштабный пожар в Кемерово: стала известна судьба пяти пропавших без вести

Пять человек, которых считали пропавшими без вести при пожаре в российском ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, найдены живыми.
Об этом сообщает 360tv.ru в Telegram.
"Полиция нашла живыми пять человек, считавшихся пропавшими без вести при пожаре в кемеровском торговом центре", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обнаруженные живыми трое несовершеннолетних, девушка и парень не находились на месте трагедии.
Напомним, число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" превысило 50 человек.
Как сообщал "Обозреватель", в сети опубликовали список пропавших без вести и первые фото погибших. Возле ТЦ местные жители обустроили стихийный мемориал.
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