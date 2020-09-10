Масштабные пожары в США показали на снимках из космоса

Три штата на западном побережье США охватила почти сотня мощных пожаров, которые раскинулись на площади в более миллиона гектаров. В некоторых очагах возгорания температура воздуха превысила 191 ˚С.

Как сообщил в Twitter американский Национальный межведомственный пожарный центр, за последние несколько дней возникли 17 новых крупных возгораний. В ведомстве уже отдали приказ об эвакуации многих людей, проживающих возле фронта огня.

"В результате общее количество масштабных возгораний возросло до 96-ти, выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн га). В результате возгораний в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне выжжена площадь в десятки тысяч акров", – говорится в заявлении.

В трех штатах США зафиксировали почти 100 крупных пожаров

Отмечается, что еще 6 сентября в рамках эксперимента NASA по космическому тепловому радиометру ECOsystem на космической станции ECOSTRESS были зафиксированы активные пожары по всей Калифорнии, в том числе в Эльдорадо возле Юкайпы и в долине Джапатул в южной части штата. Тогда как по состоянию на 8 сентября в Калифорнии было уже 25 крупных лесных пожаров.

Пожары в США. Twitter NOAA Satellites

Специалисты показали вид на очаги огня со спутника. По их данным, поверхностная температура нескольких концентрированных областей (означены красным цветом) превысила 191 градус Цельсия.

В некоторых очагах возгорания температура превысила 191 ˚С. NASA

"Вероятно, именно в этих высокотемпературных регионах происходили активные пожары. В окрестностях отмечается аномально высокая температура поверхности в середине ночи (оранжевый цвет) из-за продолжающейся волны тепла", – подчеркивают в NASA.

Сообщение Национального межведомственного пожарного центра США. Twitter NOAA Satellites

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