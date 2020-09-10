Масштабные пожары в США показали на снимках из космоса
Три штата на западном побережье США охватила почти сотня мощных пожаров, которые раскинулись на площади в более миллиона гектаров. В некоторых очагах возгорания температура воздуха превысила 191 ˚С.
Как сообщил в Twitter американский Национальный межведомственный пожарный центр, за последние несколько дней возникли 17 новых крупных возгораний. В ведомстве уже отдали приказ об эвакуации многих людей, проживающих возле фронта огня.
"В результате общее количество масштабных возгораний возросло до 96-ти, выжжено более 3,4 млн акров (1,375 млн га). В результате возгораний в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне выжжена площадь в десятки тысяч акров", – говорится в заявлении.
Отмечается, что еще 6 сентября в рамках эксперимента NASA по космическому тепловому радиометру ECOsystem на космической станции ECOSTRESS были зафиксированы активные пожары по всей Калифорнии, в том числе в Эльдорадо возле Юкайпы и в долине Джапатул в южной части штата. Тогда как по состоянию на 8 сентября в Калифорнии было уже 25 крупных лесных пожаров.
Специалисты показали вид на очаги огня со спутника. По их данным, поверхностная температура нескольких концентрированных областей (означены красным цветом) превысила 191 градус Цельсия.
"Вероятно, именно в этих высокотемпературных регионах происходили активные пожары. В окрестностях отмечается аномально высокая температура поверхности в середине ночи (оранжевый цвет) из-за продолжающейся волны тепла", – подчеркивают в NASA.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 августа масштабный лесной пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес Южной Калифорнии (США). Он уничтожил более 4 тысяч гектаров территории. Стремительному распространению огня способствовала сухая и жаркая погода с порывистым ветром.
С началом осени Калифорнию охватили новые масштабные лесные пожары – возникнув еще 4 сентября в округе Сан-Диего, за три дня они раскинулись почти на четыре тысячи гектаров и стали причиной эвакуации сотен домовладений.