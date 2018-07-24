Масштабные лесные пожары охватили Грецию: 20 погибших, более сотни раненых

Вблизи столицы Греции Афин разбушевались лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 20 человек, еще более сотни - госпитализированы.

Представитель греческого правительства Димитрис Цзанакопулос заявил, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает AP. По данным ВВС, 104 человека получили ранения, 11 - серьезные, среди пострадавших - 16 детей.

АР

АР

АР

АР

АР

АР

АР

Отмечается, что Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться со стихией, которая уничтожила сотни домов и сожгла машины. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжи к востоку от Афин, спасаясь на лодках.

Премьер-министр Ципрас отказался от визита в Боснию в понедельник и вернулся в Афины, чтобы возглавить экстренное совещание с руководителями служб по чрезвычайным ситуациям и государственными чиновниками.

Из-за сильных пожаров губернатор Аттики ввел в регионе чрезвычайное положение.

AFP

Splash News

Splash News

REX/Shutterstock

AFP

AFP

AFP

По данным местных метеорологов, с воскресенья, 22 июля, Греция "находится в плену волны горячего воздуха", температура которой колеблется от 37 до 41 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Бали извержение вулкана спровоцировало масштабные пожары.