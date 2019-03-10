|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Погибли 157 человек: в Африке разбился самолет

43.2тЧитать материал на украинском

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке.

Эту информацию также подтвердили в Ethiopian Airlines, передает Reuters. Пассажирский лайнер разбился возле города Аддис-Абеба.Сообщается, что самолет следовал в Найроби.

Из находящихся на борту 157 человек, никто не выжил, пишут местные СМИ. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцев не было,

Погибли 157 человек: в Африке разбился самолет

Также есть информация, что самолет пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из аэропорта в столице Эфиопии.

Погибли 157 человек: в Африке разбился самолет

Ethiopian Airlines / Facebook

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group выразил сожаление о несчастном случае со смертельным исходом, который произошел с лайнером. Он подтвердил с места происшествия, что выживших в результате катастрофы нет. По словам главы компании, пилот сообщал о возникших проблемах и запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт.

Новости
Раскрыты детали крушения самолета и гибели пропавшего знаменитого футболиста

Пассажиров перевозил новый Boeing 737 MAX 8, который авиакомпания получила только несколько месяцев назад.

Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8

Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8

Avionics Magazine

Погибли 157 человек: в Африке разбился самолет

Премьер Эфиопии подтвердил авиакатастрофу рейса Аддис-Абеба - Найроби.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Колумбии в субботу, 9 марта, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли как минимум 12 человек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тег
Авиакатастрофа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
84
1
Смешно
5
Интересно
153
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
А кто сказал, что тот же Стингер НЕЛЬЗЯ поднять на недостающую высоту на держащем его вес и аппаратуру телевизионной связи....на воздушном шаре.... и запустить уже не с земли, а с высоты в 4-5 км.....Куда и как взлетает ИЗВЕСТНЫЙ рейс было известно с точностью до минут. Мониторил взлёт Садык в аэропорту... Новый Боинг, новый, новый.... Было уже и над Средиземкой и над Синаем...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Жуть ((((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги