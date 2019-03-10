Погибли 157 человек: в Африке разбился самолет

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке.

Эту информацию также подтвердили в Ethiopian Airlines, передает Reuters. Пассажирский лайнер разбился возле города Аддис-Абеба.Сообщается, что самолет следовал в Найроби.

Из находящихся на борту 157 человек, никто не выжил, пишут местные СМИ. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что украинцев не было,

Также есть информация, что самолет пропал с радаров спустя 6 минут после вылета из аэропорта в столице Эфиопии.

Ethiopian Airlines / Facebook

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group выразил сожаление о несчастном случае со смертельным исходом, который произошел с лайнером. Он подтвердил с места происшествия, что выживших в результате катастрофы нет. По словам главы компании, пилот сообщал о возникших проблемах и запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт.

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Пассажиров перевозил новый Boeing 737 MAX 8, который авиакомпания получила только несколько месяцев назад.

Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 Avionics Magazine

Премьер Эфиопии подтвердил авиакатастрофу рейса Аддис-Абеба - Найроби.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Колумбии в субботу, 9 марта, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли как минимум 12 человек.

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