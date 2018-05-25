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Маск замахнулся на домен топового СМИ Украины

8.6тЧитать новость на украинском

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хотел назвать сайт, который будет оценивать достоверность публикуемых в СМИ материалов и определять уровень доверия к журналистам, Pravda.

Для этого он думал купить домен, но выяснил, что он принадлежит "Украинской правде". Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге в Twitter.

"Попытался купить домен Pravda.com, но Россия сказала "нет". Оказывается, они уже используют его", - отметил Маск, подумав, что это российское издание.

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В комментариях ему пояснили, что оно на самом деле украинское.

"Оказывается, Pravda.com фактически принадлежит Украине. Почему-то Россия не потрудилась исправить меня", – пошутил он.

На это в "Украинской правде" ответили Маску, что издание является независимым средством массовой информации.

"В России нет Правды. Мы независимое украинское СМИ. Двое наших журналистов были убиты за правду. И Pravda.com принадлежит нам", – сказано в ответе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск заявил, что собирается создать сайт, где люди смогут оценивать правдивость любой статьи и отслеживать уровень надежности каждого журналиста, редактора и издания.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандакурьезы
Персона
Илон Маск
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интернет
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