Маск замахнулся на домен топового СМИ Украины

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск хотел назвать сайт, который будет оценивать достоверность публикуемых в СМИ материалов и определять уровень доверия к журналистам, Pravda.

Для этого он думал купить домен, но выяснил, что он принадлежит "Украинской правде". Об этом бизнесмен написал в своем микроблоге в Twitter.

"Попытался купить домен Pravda.com, но Россия сказала "нет". Оказывается, они уже используют его", - отметил Маск, подумав, что это российское издание.

В комментариях ему пояснили, что оно на самом деле украинское.

"Оказывается, Pravda.com фактически принадлежит Украине. Почему-то Россия не потрудилась исправить меня", – пошутил он.

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it. — Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.

На это в "Украинской правде" ответили Маску, что издание является независимым средством массовой информации.

"В России нет Правды. Мы независимое украинское СМИ. Двое наших журналистов были убиты за правду. И Pravda.com принадлежит нам", – сказано в ответе.

There is NO Pravda in Russia. We are independent Ukrainian media. Two of our journalists were killed for the truth. And https://t.co/EqCm3QtUMz belongs to us. — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 25 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск заявил, что собирается создать сайт, где люди смогут оценивать правдивость любой статьи и отслеживать уровень надежности каждого журналиста, редактора и издания.