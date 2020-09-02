Маск собрался купить немецкую компанию, чтобы "печатать" вакцину от COVID-19 – СМИ

Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск якобы намерен купить немецкую компанию CureVac, где хочет наладить производство вакцин от COVID-19.

На днях он уже встретился с руководством компании. Как пишет газета Bild, это стало главной причиной его приезда в Берлин.

Отмечается, что Маск планирует производить вакцину от нового типа коронавируса на ДНК-принтерах. Для этого он хочет создать так называемые микро-фабрики по всему миру.

Ссылаясь на информацию от источников, издание подчеркивает, что миллиардер намерен использовать свой завод Tesla Grohmann Automation в Прюме (земля Рейнланд-Пфальц, ФРГ) для поставок в цеха компании CureVac всего необходимого оборудования.

Также СМИ добавляет, что 23% акций CureVac принадлежит немецкому государству и пока неизвестно, одобрит ли министр экономики страны Питер Альтмайер сделку по приобретению предприятия именитым миллиардером из США, а также на каких условиях будет заключена сделка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле миллиардер Илон Маск поддержал акцию за снятие жестких ограничений из-за коронавируса в США. Основатель Tesla также выпустил серию твитов в знак протеста против карантина.