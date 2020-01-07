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7 января • обновлено в 10:32
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С плавучей резиденцией Путина произошло ЧП в море: фото и видео курьеза

6.8т
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В понедельник, 6 января, российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле.

Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку в Мраморном море.

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"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула

Facebook Андрея Клименко

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула

Facebook Андрея Клименко

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула

Facebook Андрея Клименко

Журналист добавил, что 25 декабря "Маршал Устинов" неожиданно прибыл в оккупированный РФ Севастополь и вечером 5 января стал на якорь в Мраморном море. По данным Клименко, прибытие крейсера в Стамбул "непосредственно связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом".

"Маршал Устинов" в Севастополе

"Маршал Устинов" в Севастополе

Facebook Андрея Клименко

В сети потроллили ЧП с резиденцией Путина на воде. "Корыто "Маршал Устинов" потеряло управление, врезалось в берег, 4 турецких буксира не смогли пришвартовать. Смельчак Путин побоялся жить в отеле и пригнал в Стамбул крейсер. Как он с 6-ю фсошниками собирался ходить в крохотный гальюн?" – написал блогер Вал Мишель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большой десантный корабль ВМФ России "Орск" сломался в море, и был доставлен назад буксирами.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
пукинтим и там обосрался)
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0
1
Kom AV
Kom AV
Похоже что такое регламент швартовки авторы не знают, но почему то восторгаются, а не смеются истерично когда точно так же швартуются американские эсминцы в Одессе... Правда карыты у них поменьше и обходятся парой буксиров...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Вот воно ВЯЛІЧІЄ!!!
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