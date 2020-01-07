С плавучей резиденцией Путина произошло ЧП в море: фото и видео курьеза

В понедельник, 6 января, российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", который является плавучей резиденцией президента РФ Владимира Путина, не смог пришвартоваться к пирсу в Стамбуле.

Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте черноморских стратегических исследований, журналист Андрей Клименко (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, примерно в 11.00 по киевскому времени четыре турецких буксира тщетно пытались помочь кораблю пришвартоваться у военного причала на мысе Сарайбурну, но тот не смог зайти "на почетное место" и вернулся на стоянку в Мраморном море.

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула Facebook Андрея Клименко

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула Facebook Андрея Клименко

"Маршал Устинов" Путина не смог зайти в порт Стамбула Facebook Андрея Клименко

Журналист добавил, что 25 декабря "Маршал Устинов" неожиданно прибыл в оккупированный РФ Севастополь и вечером 5 января стал на якорь в Мраморном море. По данным Клименко, прибытие крейсера в Стамбул "непосредственно связано с визитом Путина для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом".

"Маршал Устинов" в Севастополе Facebook Андрея Клименко

В сети потроллили ЧП с резиденцией Путина на воде. "Корыто "Маршал Устинов" потеряло управление, врезалось в берег, 4 турецких буксира не смогли пришвартовать. Смельчак Путин побоялся жить в отеле и пригнал в Стамбул крейсер. Как он с 6-ю фсошниками собирался ходить в крохотный гальюн?" – написал блогер Вал Мишель.

Пишут, что ракетный крейсер "Маршал Устинов" потерял управление и врезался в берег в Босфорском проливе. pic.twitter.com/f71XJ05fBe — Игорь Пачковский (@5pLoo0uwJdudGc2) January 6, 2020

Вчера "Орск", сегодня корыто "Маршал Устинов" потеряло управление, врезалось в берег, 4 турецких буксира не смогли пришвартовать.

Смельчак Путин побоялся жить в отеле и пригнал в Стамбул крейсер. Как он с 6-ю фсошниками собирался ходить в крохотный гальюн?pic.twitter.com/z8Ui4Hqgec — Вал Мишель (@VALMICHEL7) January 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большой десантный корабль ВМФ России "Орск" сломался в море, и был доставлен назад буксирами.

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