Марш в Минске: в центр города перебросили большую колонну автозаков и военной техники. Видео

Мирослав Семенюк Мир 13:02, 13.09.2020 Обновлено: 13:20, 13.09.2020

В воскресенье, 13 сентября, в Минске состоится "Марш героев" против действующих властей Беларуси.

Как сообщает Tut.by, со стороны микрорайона Уручье в центр города двигалась большая колонна военной техники: автозаки, грузовики для перевозки людей, машины с колючей проволокой.

В то же время на МКАД, в районе поселка Зацань, замечена колонна из БТР.

В 14:00 участники марша соберутся на проспекте Независимости и колонной пойдут в лесопарк Дрозды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября ОМОН жестко задержал белорусок на "женском марше" в центре Минска.

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Мир

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