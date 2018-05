"Марш смерти Путина": как в мире отреагировали на убийство Бабченко

Мировое сообщество призывает Украину найти виновных в убийстве журналиста Аркадия Бабченко.

Политики, правозащитные организации, правительственные ведомства и журналисты выражают на своих страницах в соцсетях скорбь и просят власти Украины провести незамедлительное расследование.

"Решительно осуждаю убийство журналиста Аркадия Бабченко в Украине и призываю провести скорое и полное расследование", "Меня ужаснуло сообщение о том, что в своем доме в Киеве был застрелен известный журналист Аркадий Бабченко...Мыслями я с семьей журналиста", ― написал в своем Twitter представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 29 мая 2018 г.

Позицию Дезира разместило и представительство ООН на странице UnitedNationsRu.

Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира "ужаснуло" сообщение об убийстве Аркадия Бабченко в его квартире в Киеве. Он призвал украинские власти немедленно провести полномасштабное расследование https://t.co/f6WoTnu2Zo — ООН (@UnitedNationsRU) 29 мая 2018 г.

Комитет защиты журналистов назвал убийство Бабченко жестоким и призвал украинские власти найти всех виновных.

"We call on Ukrainian authorities to thoroughly, effectively, and independently investigate the killing of #ArkadyBabchenko, and to find all those responsible for this brutal, silencing crime...Authorities must consider his murder as an attack

on #pressfreedom.” @Kremlinologist1 pic.twitter.com/sCBnSQMWbi — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) 29 мая 2018 г.

"Это абслютный шедевр. Его автор, Аркадий Бабченко, был зверски убит. Он бежал из России под угрозами, которые вчера привели в исполнение. Мы оплакиваем одного из наших", ― выразил скорбь Жан Филипп Реми, корреспондент газеты Le Monde в Африке. К своему посту он прикрепил фото книги "Цвета войны" авторства Бабченко.

Ceci est un chef d’œuvre absolu. Son auteur, Arkadi #Babchenko, a été assassiné comme une bête. Il avait du fuir la Russie sous les menaces, mises à exécution hier. Nous pleurons un grand et nous pleurons l’un des nôtres. pic.twitter.com/KWrkCqMVMs — Jean Philippe Remy (@jpremylemonde) 30 мая 2018 г.

МИД России в своем профиле в Twitter потребовало у украинских властей "приложить все усилия к оперативному расследованию" и выразило "искренние соболезнования родным и близким".

"Российский журналист, который критиковал Кремль, застрелен в Украине. Путин продолжает свой марш смерти", ― написала блоггер Диана Маршалл.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем отметила, что это убийство ― лишь один из последних случаев уничтожения оппозиционных журналистов в России и за рубежом.

One more voice has been silenced. Horrified by murder of Russian journalist Arkady Babchenko in Kyiv - only the latest among oppositional journalists who have been killed in RU and abroad. Important that the responsible are brought to justice. My thoughts are with his family. — Margot Wallström (@margotwallstrom) 30 мая 2018 г.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти заявил, что убийство журналиста является серьезным нарушением свободы СМИ и призвал власти Украины принять меры для гарантирования безопасности журналистов.

Strongly condemn yesterday murder of journalist Arkady Babchenko in Kyiv. Attacks on journalists are a serious violation of media freedom protected by #ECHR. Authorities must promptly investigate this murder and take steps to guarantee safety of journalists @CoEMediaFreedom @coe — Michele Nicoletti (@PACE_President) 30 мая 2018 г.

Не остались в стороне и украинские политики. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что такой сильной ненависти, как после убийства Бабченко, она не испытывала давно.

"Хочется ругаться и кричать. Хочется плакать. Хочется биться. Хочется выйти на улицу и пойти туда, где сейчас собирается журналистская тусовка. И обняться. И извинится... Такой сильной ненависти я не чувствовала уже давно. Такого спазма в горле и боли по Человеку", ― написала Геращенко.

Народный депутат Украины Мустафа Найем отметил, что убийства Бабченко и Шеремета направлены на то, чтобы вселить страх и ощущение безысходности и хаоса.

Как писал OBOZREVATEL, у российского журналиста Аркадия Бабченко было шестеро приемных детей, из которых трое приходятся друг другу родными братьями и сестрами.