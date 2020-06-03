Мародерство, грабежи и даже убийства: 8 неожиданных фактов о протестах в США, которых вы могли не знать

В США вот уже на протяжении нескольких дней пылают протесты, спровоцированные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Крупные города бунтуют: люди боятся выходить на улицу, где жгут машины и зверствуют мародеры. Тем временем президент США Дональд Трамп грозит демонстрантам введением армии в города.

OBOZREVATEL собрал 8 фактов, которые помогут разобраться в сути конфликта и понять, кто участвует в революции, что рискует перерасти в гражданскую расовую войну.

Что произошло: краткая предыстория

25 мая в одном из магазинов Миннеаполиса (штат Миннесота, США) полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Его заподозрили в том, что он расплатился за пачку сигарет фальшивой 20-долларовой купюрой

Через час в интернете появилось видео очевидцев, как лежащий возле полицейского авто Флойд хрипит "Я не могу дышать". Один из офицеров полиции в это время прижимает его шею к асфальту коленом, а другие удерживают, закованным в наручники

По предварительным данным специалиста, проводившего вскрытие, признаков удушения или травматической асфиксии не обнаружено. Его смерти могли способствовать "совокупные последствия сдерживания полицией, состояние здоровья и наркотики"

26 мая в Миннеаполисе начались мирные протесты против действий полиции, которые переросли в столкновения. Местный полицейский участок облили краской и забросали камнями. Около 20:00 полицейские в экипировке спецназа обстреляли толпу капсулами с песком и химическими реактивами. После этого протесты охватили 140 американских городов

Факты о протестах в США

1. Нынешние протесты в США на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в штате Миннесота – это революция бандитов, пофигистов и бездельников – пишут многие американские блогеры. По их словам, днем на улицы выходят мирные протестанты, а с наступлением темноты их сменяют хорошо организованные вандалы и мародеры. В результате – множество разбитых витрин и разграбленных магазинов по всей стране.

Американский блогер Женя Лин на своей странице в Facebook написал, что в целом участвующих в протестах можно разделить на 5 групп, преследующих разные цели и использующих разные методы. Есть мирные протестующие против полицейского произвола, другие считают, что время мирных демонстраций в прошлом и выступают за насилие против полицейских. Есть те, кто просто пользуются хаосом – это мародёры и погромщики. Их цель – грабить магазины, крушить и поджигать машины и здания. Остальные – анархисты, движение "Антифа" и белые супремасисты (группа людей, убежденных, что определенная раса превосходит другие. – Ред) – только подстрекают беспорядки. Их главная цель – создание хаоса.

Задержание Джорджа Флойда m.zerkalo.az

Беспорядки не утихают, с каждым днем на улицы выходит все больше людей. 20 убитых и более 4 тысяч задержанных – это результат 8-дневных демонстраций. 140 американских городов охвачены разгромами, грабежами, вандализмом, стычками с полицией и пожарами. Большинство протестующих – афроамериканцы, которые не формулируют никаких требований к власти.

2. Громадные протесты происходят на фоне нарастающей эпидемии коронавируса, с которым система здравоохранения страны едва справляется. За три месяца от вируса в Штатах умерло уже 106 тысяч человек – это вдвое больше, чем погибло на войне во Вьетнаме. Коронавирус обнаружили у двух миллионов американцев в условиях, когда вся страна находилась на карантине. Эпидемиологи не исключают, что из-за протестов, которые вывели на улицы сотни тысяч людей, через неделю эта цифра как минимум удвоится.

3. Люди боятся темного времени суток и не выходят из дома

Блогер Игорь Поночевный, который живет в городе Сан-Франциско, написал, что из-за ночных погромов хотел забаррикадировать входную дверь столом, но потом передумал из соображений пожарной безопасности.

Протесты в США

"Погромщики поджигают первые этажи в лакшери домах, а мы как раз живем на втором этаже. В нашем доме на первом этаже нет дорогих магазинов, но есть хороший ресторан, неплохой пивной паб, спортивный клуб кикбоксинга и салон красоты. Зато с другой стороны имеется офис шерифа, однако я не был уверен, что помощь подоспеет вовремя", – написал он на своей странице в Фейсбук.

"В городе введен комендантский час. Выход из помещений запрещен с 8 вечера до 5 утра. Вооружаться бессмысленно, потому что на жилые помещения они не нападают, а стрелять в грабителей магазинов нельзя. Оружие также нельзя возить в автомобиле, точнее можно, но в разобранном виде: пистолет в салоне, а магазин с патронами в багажнике. Погромщиков нельзя даже преследовать полиции: если грабители вынесли награбленное и сели в машину, то полиция не может их преследовать – таковы законы Калифорнии. Поэтому оружие в Калифорнии бесполезно, только если вы не защищаете ваш бизнес или дом", – подытожил он.

4. Украинский журналист Питер Залмаев в комментарии OBOZREVATEL не исключил, что нынешними протестами Америка повторяет опыт 50-летней давности. Это волна массовых кровавых демонстраций против войны во Вьетнаме прокатившуюся в конце 60х в американских университетах, на улицах американских городов.

"В это раз протесты в Америке разворачиваются еще и на фоне пандемии коронавируса, которая уже унесла жизни 100 тысяч американцев, а карантин привел к рекордной после Великой депрессии конца 20-х, безработице. Почти 40 млн американцев подали на пособие для безработных. К тому же лето – жаркая пора. Совокупность этих факторов привела к тому, что на улицу вышли люди, которым просто нечего терять. Последние 2 месяца они сидели взаперти, остались без работы и средств к существованию и вдобавок являются представителями тех меньшинств, которых иногда “случайно” и часто безнаказанно убивают полицейские", – рассказал он.

5. Американский президент Дональд Трамп пригрозил вывести на улицы армию, если Нацгвардия не сможет восстановить порядок в стране. Это заявление уже раскритиковали демократы. Джо Байден, вероятный соперник Трампа на выборах заявил, что тот "использует американских военных против народа". Но Трамп ссылается на принятый в 1807 году закон "О восстании", расширяющий его полномочия. Раньше его никогда не применяли в США.

6. Ряд политологов сходятся во мнении, что американский президент пока не заинтересован в немедленном наведении порядка, так как протесты могут добавить ему политических очков перед предстоящими президентскими выборами.

Протесты в США

"Трампа эта ситуация, похоже, не очень тревожит. Более того, не исключают, что он был бы и не против, чтобы протесты еще немного побурлили, чтобы потом предстать в роли спасителя Америки. Трамп руководствуется стратегией Никсона 1968 года, когда тот победил на выборах, благодаря месседжу "закон и порядок". Недавно он перепостил его слово в слово заглавными буквами в своем Twitter. А вскоре после того присовокупил угрожающе двусмысленно: ”когда начинается мародерство – начинается стрельба". Всю вину за беспорядки он пытается переложить на демократов, как в лице мэров-демократов протестующих городов, либо же губернаторов штатов", – добавил Залмаев.

7. Высказываются опасения, что нынешние протесты могут перерасти даже в некую гражданскую расовую войну. Мол, история со смертью Флойда показывает расовую проблему, с которой США так и не смогли справиться. В добавок к этому, у американцев на руках очень много легального оружия, которое они вправе применять в качестве самообороны.

Протесты прокомментировал даже экс-президент США Барак Обама, призвав американскую общественность "извлечь уроки из сложившегося расового кризиса в США для решения проблемы расового неравенства в сфере правосудия".

"Если мы сможем направить наш обоснованный гнев в мирные, устойчивые и эффективные действия, то этот момент может стать настоящим поворотным в длительном путешествии нашего народа к высшим идеалам", – написал он в своей статье под названием "Как сделать этот момент поворотным для настоящих перемен".

8. Джордж Флойд — погибший 46-летний афроамериканец родом из Хьюстона, штат Техас. Жил в штате Миннесота, где работал охранником. Он как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности. В 2014 году после пятилетнего пребывания в тюрьме за вооружённое ограбление Флойд переехал в Миннесоту и более к ответственности не привлекался.