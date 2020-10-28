Осужденный из Бразилии убил 48 заключенных, за то что они "насильники и воры"

42-летний заключенный из Бразилии Маркос Пауло да Силва по прозвищу "Люцифер", убивший 48 других преступников в течение 25 лет за решеткой, заявил, что не жалеет об этом.

Как передает Daily Mail, мужчина попал в тюрьму за мелкую кражу в подростковом возрасте в 1995 году. На воле он не занимался убийствами, начав свою печальную "карьеру" уже за решеткой.

Некоторых своих жертв "Люцифер" обезглавил и выпотрошил их внутренности.

Так, в 2011 году он убил сразу пять заключенных в тюрьме Серра-Асуль в Сан-Паулу, а затем приказал убить еще двух в другой тюрьме штата.

Пауло да Силва использовал огнетушитель, чтобы избить своих жертв из Серра-Асуля до бессознательного состояния, прежде чем обезглавил их самодельным ножом.

Говорят, что при этом он кричал: "Мне это нравится, их так мало, я хочу убить больше заключенных".

Бразильские СМИ сообщают, что да Силва имеет татуировку с фразой "Люцифер мой защитник", от которой пошло его сатанинское прозвище.

На данный момент "Люцифер" возглавляет преступную группировку, одну из девяти самых крупных, действующих в бразильской тюремной системе.

Ему грозит смертная казнь, а по нескольким обвинительным приговорам бразилец приговорен к тюремному заключению на общую сумму 217 лет.

На одном из последних заседаний да Силва сказал судье: "Я не сожалею об убийстве всех этих людей. Они были насильниками и ворами, которые использовали других сокамерников и грабили их".

Хотя ему официально предъявили обвинения в совершении шести убийств и заказу еще двух, он признал в судье, что убил уже 48 человек в тюрьмах штата.

Осторожно, фото 18+!

Известно, что сперва "Люцифер" был лидером банды убийц, созданной заключенными, как утверждается, с целью "самозащиты" в жестокой тюремной системе страны. К ней он присоединился в 19 лет.

В итоге да Силва покинул группу, потому что она сосредоточилась только на капитализме, прибыли и отказалась от борьбы в пользу заключенных, пишут бразильские СМИ.

Осторожно, фото 18+!

Охранники тюрьмы рассказывали, что его новое убийство – это лишь "вопрос времени".

К 2015 году тюремные власти потребовали перевести его в федеральные учреждения, но несколько тюрем спустя "Люцифер" вернулся в Сан-Паулу.

В одной из тюрем бразилец нанес себе множество порезов, заставив охранников приковать его наручниками к носилкам, чтобы он мог получить медицинскую помощь.

Журналисты отметили, что количество тюрем, готовых принять "Люцифера", иссякает. Психологи говорят, что серьезных психических болезней у мужчины нет, но он страдает расстройством личности, которое требует срочного лечения.

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