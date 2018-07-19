Маразм крепчал: скандальная Монтян назвала Москву украинской

Одиозная адвокат и блогер Татьяна Монтян, активно поддерживающая оккупационную политику России, выступила с бредовым заявлением о том, что Москва якобы является крупнейшим украинским городом из-за нашествия туда миллионов гастарбайтеров из ее родной страны.

Кроме того, продажная пропагандистка позволила себе назвать украинцев "бездомными рагулями", которые в ее воображении бегут на территорию страны-агрессора от безысходности. Своими нездоровыми мыслями Монтян поделилась в эфире одной из пророссийских радиостанций, запись которого выложили в Youtube.

Примечательно, что озвучивая пропагандистский спич, изменница Украины использовала традиционные штампы Кремля о "единстве двух братских народов".

"Москва — один из самых крупных украинских городов. Там более миллиона граждан украинского происхождения. Никак невозможно разорвать родственные и дружеские связи, как бы кто ни старался! Сколько гастрабайтеров едет в Россию?! Это же не меряно! Невозможно купить билет на поезд из "запукры" в Москву! Вот эти же самые рагули, у которых просто нет дома, работы, они едут работают в Москве. А куда им деваться? Они все едут в Россию, потому что все-таки язык более близкий", — поделилась своими маразматичными фантазиями Монтян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозная блогерша выложила в сеть фотографии своего визита во временно оккупированный Крым, чем спровоцировала шквал шуток и стебов в свой адрес.