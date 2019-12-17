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17 декабря • обновлено в 20:25
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Манафорта срочно госпитализировали с сердечным приступом: первые подробности

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Бывший председатель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт был госпитализирован с сердечным приступом.

Это произошло еще в четверг, 12 декабря. Об этом сообщают ABCNews со ссылкой сразу на два источника.

Отмечается, что Манафорт отбывал наказание в федеральном исправительном учреждении в центральной части Пенсильвании. Он был доставлен в местную больницу и провел там несколько дней, пока его состояние не стабилизировалось. По словам врачей, угрозы для жизни нет.

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Манафорта госпитализировали с сердечным приступом

Манафорта госпитализировали с сердечным приступом

Примечательно, что Манафорт должен был явиться в суд в среду, 11 декабря, но адвокату сообщили, что он не сможет прибыть.

Тодд Бланш, который представлял Манафорта с момента его осуждения, рассказал, что не общался с клиентом с начала декабря. Бланш был проинформирован о состоянии Манафорта днем 17 декабря, но обольше не стал это комментировать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 13 марта бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

  • Манафорта собирались отправить на остров Райкерс – самую крупную колонию в мире, где он должен был содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод планировали на 6 июня, однако ситуация изменилась.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Пол Манафорт Дональд Трамп
Место
США
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