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Манафорта сошлют на остров Райкерс. Это самая крупная колония в мире

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Американский политтехнолог, руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, осужденный за налоговое и банковское мошенничество, а также по другим уголовным статьям, будет переведен в тюрьму в Нью-Йорке.

Как передает телеканал Fox News со ссылкой на источник из окружения Манафорта, речь идет об острове Райкерс, который является самой крупной исправительной колонией в мире.

Такое решение принял судья штата Нью-Йорк после просьбы окружного прокурора. Манафорт будет содержаться в одиночной камере для "собственной безопасности". Его перевод планируется в четверг, 6 июня.

Новости
Янукович и Манафорт отмывали деньги через шведский банк
Колония на Райкерс

Колония на Райкерс

HuffPost

Колония на Райкерс

Колония на Райкерс

NBC New York​​​​​​

Сейчас 70-летний Манафорт находится в тюрьме строгого режима в штате Пенсильвания. куда его перевели в середине апреля из тюрьмы в Александрии, (штат Вирджиния).

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией.

"Мирный план", предложенный российским разведчиком Константином Килимником Манафорту, предусматривал создание на Востоке Украины автономии во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

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Персона
Пол Манафорт
Место
СШАНью-Йорк
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