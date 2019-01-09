Манафорт готовил с человеком Януковича план по Украине: о чем речь

Экс-руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с русско-украинским разведчиком Константином Килимником.

Такая информация содержится в судебном представлении адвокатов Манафорта, которое из-за технической ошибки юристов стало публичным, передает CNN.

Кроме обсуждения "мирного плана", Манафорт также делился с Килимником результатам соцопросов, связанных с президентской кампанией в США.

Пол Манафорт CNN

Он якобы встречался с Килимником в Мадриде, когда работал в предвыборном штабе Трампа. Известно уже о трех встречах Манафорта с Килимником во время президентской кампании.

"Килимник уже давно подозревается в том, что он занимает центральное место в расследовании Мюллера относительно российского влияния на президентские выборы 2016 года. Разоблачение в судебном представлении, кажется, подтверждают это", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Пол Манафорт соврал следствию о сотрудничестве с политическим консультантом Виктора Януковича Константином Килимником.