Maison des Haubans
Ось вже скоро тиждень, як у французькому Нанті, а також солідарно з ним і в деяких інших містах, проходять заворушення.
Місцеві поліцейські хотіли проконтролювати машину, водій ледь не наїхав на поліцейського. Один з колег поліцейського одразу вистрілив і вбив водія.
Ним виявився 22-річний Aboubkar F., якого розшукувала поліція за серію пограбувань та погрози у вбивстві у Парижі. В Нанті в нього знайшли нові фальшиві документи на ім'я Mamadou D. - тобто, внаслідок нещасного випадку поліція затримала справжнього злочинця, якій підпадав під сумнозвісні racial profiling.
У відповідь на це мешканці мігрантського району вийшли на протести. Звичайно, вони могли б з протесту перестати платити податки (обережно, жорства іронія!) чи обрати собі кращого мера та поліціянтів. Але якось слово за слово пішло все так, що почали палити машини, громити магазини та будівлі у себе в районах. До речі, машину мера таки спалили.
Ну і в такому режимі місто Нант живе вже 5-й день. На вулицях купа народу, що не дуже схожий на корінних французів, а більше схожий на збірну Франції з футболу.
Особливо прикро спостерігати, що було спалено місцеву бібліотеку - Maison des Haubans. А я чомусь згадав, як одного разу опинився в районній дитячій бібліотеці міста Мюнхена. За дивним збігом обставин, я побачив там купу німецьких дітей, а також східно-європейців та азіатів. Чомусь я не побачив там мамаш в хіджабах з купою дітей чи активних молодиків, які за якихось 5 років будуть скаржитись на поліцію, яка всіх перевіряє згідно сумнозвісного racial profiling.
І чомусь саме в дитячій бібліотеці я відчув дуже чітко, що таке сегрегація та апартеїд. Якщо ти в дитинстві не читаєш книжок, мрієш їздити на крутих тачках як твої улюблені репери чи знайомий твого кузена нещодавно відкинувся з тюрми за торгівлю наркотою, то в тебе реально мало шансів стати мером міста. Чи просто інженером. Чи взагалі мало шансів навчитись, працювати та платити податки.
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