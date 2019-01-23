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"Малороссийское видение": в Госдуме набросились с едкими нападками на Украину в ПАСЕ

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У украинских народных депутатов якобы присутствует "малороссийское видение современного мира".

Об этом в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя итоги заседания ПАСЕ. "Чем более идиотские заявления делают депутаты Верховной рады, которые находятся в ПАСЕ, тем порой легче доносить нашу позицию до наших партнёров. Поэтому я только рад, что у них такое простодушное украинское, малороссийское видение современного мира", – сказал он.

При этом россиянин утверждает, что без РФ Совет Европы ждет кризис, так как "причина существования этой организации будет потеряна".

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Петр Толстой

Петр Толстой

Скриншот с видео

Толстой даже предложил через 10 лет провести заседание ПАСЕ в оккупированной Россией Ялте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее путинский пропагандист, российский политолог Дмитрий Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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