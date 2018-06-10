Мало Крымского моста: Россия начала строительство на спорных островах

Россия начала работы по прокладке линии оптиковолоконной связи на Курильские острова.

Как сообщает агентство ТАСС, МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ.

По данным японских СМИ, российские власти 5 июня уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи.

В ответ МИД Японии довел до сведения российской стороны, что "осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".

В то же время УБМ сообщило действующим в регионе японским судам о начинающихся работах.

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РФ планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году.

Напомним, что после Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. В то же время Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы островов Хабомаи, поставив их возвращение главным условием заключения мирного договора с РФ, который по окончанию войны так и не был подписан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале российский спецназ водрузил флаг РФ над Южными Курилами.

Такая реакция последовала в ответ на митинги в Токио, где японцы в очередной раз заявили, что острова принадлежат им.