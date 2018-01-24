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Мало крови: в России предъявили претензии на три украинских города

13.1тЧитать новость на украинском

Российские войска могут перейти в наступление и захватить Мариуполь, Артемовск и Запорожье.

Такое заявление озвучил российский политолог Сергей Марков в эфире российского пропагандистского телеканала ТВЦ.

По его словам, такой сценарий якобы возможен в случае обострения ситуации на Донбассе.

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"То есть, если начинается во время избирательной президентской кампании война, то тогда войска не просто отбрасывают, как это было в Дебальцево и Иловайске, но и освобождают Мариуполь, Артемовск, и идут, возможно, на Запорожье", - заявил Марков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России спрогнозировали, что президент РФ Владимир Путин пойдет на открытую военную агрессию против Украины, когда экономическое положение России будет крайне плохим.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассероссийская пропаганда
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