Мало крови: в России предъявили претензии на три украинских города

Российские войска могут перейти в наступление и захватить Мариуполь, Артемовск и Запорожье.

Такое заявление озвучил российский политолог Сергей Марков в эфире российского пропагандистского телеканала ТВЦ.

По его словам, такой сценарий якобы возможен в случае обострения ситуации на Донбассе.

"То есть, если начинается во время избирательной президентской кампании война, то тогда войска не просто отбрасывают, как это было в Дебальцево и Иловайске, но и освобождают Мариуполь, Артемовск, и идут, возможно, на Запорожье", - заявил Марков.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России спрогнозировали, что президент РФ Владимир Путин пойдет на открытую военную агрессию против Украины, когда экономическое положение России будет крайне плохим.