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"Маленький человек": художник высмеял "выборы Путина"

3.3тЧитать новость на украинском

В сети показали первую карикатуру на продолжающиеся 18 марта выборы президента России.

Художник Андрей Петренко опубликовал свой рисунок на странице проекта kE? в Twitter.

"Выборы Путина. Начало..." - подписана карикатура.

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При этом на рисунке изображены "маленькие люди", которые несут заполненные бюллетени к высокой урне.

Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 18 марта, в аннексированном Крыму и Севастополе, несмотря на резкие высказывания руководства ЕС и МИД Украины, также устроили президентские выборы.

Читайте все новости по теме "Выборы в России" на Обозревателе.

Тема
Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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