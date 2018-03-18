"Маленький человек": художник высмеял "выборы Путина"

В сети показали первую карикатуру на продолжающиеся 18 марта выборы президента России.

Художник Андрей Петренко опубликовал свой рисунок на странице проекта kE? в Twitter.

"Выборы Путина. Начало..." - подписана карикатура.

При этом на рисунке изображены "маленькие люди", которые несут заполненные бюллетени к высокой урне.

Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 18 марта, в аннексированном Крыму и Севастополе, несмотря на резкие высказывания руководства ЕС и МИД Украины, также устроили президентские выборы.