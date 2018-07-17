"Маленькая раскисшая макаронина!" Шварцнеггер оскорбил Трампа из-за Путина

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер обозвал президента США Дональда Трампа "раскисшей макарониной".

Такой была его реакция на совместную пресс-конференцию американского лидера и главы РФ Владимира Путина. Видеообращение актер выложил в своем Twitter.

"Президент Трамп, я смотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него автограф, селфи или что-то подобное", — сказал Шварцнеггер.

По его словам, Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и всю страну. "Что с вами такое?" — спросил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан назвал предательским выступление американского президента на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.