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"Маленькая раскисшая макаронина!" Шварцнеггер оскорбил Трампа из-за Путина

3.1тЧитать новость на украинском

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер обозвал президента США Дональда Трампа "раскисшей макарониной".

Такой была его реакция на совместную пресс-конференцию американского лидера и главы РФ Владимира Путина. Видеообращение актер выложил в своем Twitter.

"Президент Трамп, я смотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. Это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я задавался вопросом, когда же вы попросите у него автограф, селфи или что-то подобное", — сказал Шварцнеггер.

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По его словам, Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и всю страну. "Что с вами такое?" — спросил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан назвал предательским выступление американского президента на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампАрнольд Шварценеггер
Место
США
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