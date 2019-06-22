"Мальчика уже распяли?" Избиение российских пропагандистов в Грузии вызвало ажиотаж в сети

Новость российских пропагандистов об избиении съемочной группы телеканала "Россия 24" в Грузии высмеяли в сети.

Так, в РФ заявили, что на журналистов в Тбилиси "напали националисты", опубликовав видео конфликта. Утверждается, что россиян "специально провоцировали на драку" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

При этом по кадрам не совсем понятно, кто участвует в нападении, так как ролик состоит из отдельных фрагментов.

"Они выкрикивали националистические лозунги, говорили, чтобы мы уезжали из Грузии, плевали в лицо. Били вдвоем ногами, со спины нападали", – процитировал пропагандистов журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

Скрин видео

"В Грузии тоже завелись они – "биндеровцы" и "фошызды". После долгой и изнурительной пытки Украиной, россияне теперь каждый день смогут узнавать новости еще и про грузинскую хунту", – с сарказмом высказался о ситуации блогер с ником Vitauskas.

"Русскоговорящего мальчика уже распяли? А бабулю с монтажной пеной изнасиловали?" "Никогда такого не было и вот опять!" "Надеюсь, камеры и микрофоны им там засунули в одно место?" "Похоже, х*ло готовит еще одно вторжение в Грузию", "Ну хоть картинку сменят, а то все Сирия и Украина", – пишут интернет-пользователи, комментируя новость.

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

Скрин комментариев в соцсети

"Они выкрикивали националистические лозунги, говорили, чтобы мы уезжали из Грузии, плевали в лицо. Били вдвоем ногами, со спины нападали": Нападение на российских журналистов в Тбилиси, где нет никакой русофобии и опасности для россиян pic.twitter.com/G99SjD7bFw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 22, 2019

Ну, вот. Больше сомнений не осталось. В Грузии тоже завелись они - "биндеровцы" и "фошызды". После долгой и изнурительной пытки Украиной, россияне теперь каждый день смогут узнавать новости ещё и про грузинскую хунту. По всем федеральным телеканалам и СМИ 24 часа в сутки... pic.twitter.com/Exm8ovl146 — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas__A) June 22, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты, которые прошли в Грузии, "русофобской провокацией".

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