"Мальчик упал из окна": очевидцы рассказали страшные подробности пожара в России

Жертв во время пожара в российском Кемерово в ТРЦ "Зимняя вишня" можно было бы избежать, если бы вовремя сработала пожарная тревога.

Об этом рассказывают очевидцы жуткого зрелища, передает "РЕН ТВ".

В социальных сетях сообщается, что очевидцы оттаскивали руками автомобили у загоревшегося ТЦ, чтобы смогли подъехать пожарные машины.

"Нормально сработали прохожие, мы машины руками оттащили, чтобы пожарки проехали, и ковры натягивали, - рассказал Александр Дорогов. – Задымило два этажа минут за 5. Игровой центр за минуты 2 задымило, что на вытянутую руку не видно! Пожарные когда приехали, уже 2 выпрыгнули из окна".

Находившиеся в здании поситители говорят, что пожарной тревоги не было.

"Мы сидели в кинотеатре, смотрели фильм. Задымления в зале не было. Если бы какая-то женщина, это скорее всего была даже не сотрудница, не открыла дверь и стала бы кричать „Пожар!“, мы бы не услышали шум. Стали выходить. Было уже задымлено всё. Угарным газом надышались все. Это, скорее всего, произошло на четвертом этаже. В той стороне, где детские автоматы стоят. Мы стали выходить, была нереальная давка. Мы вышли, а часть людей в здании осталась. Мальчик упал из окна на моих глазах. Не было пожарной тревоги", — рассказала "Пятому каналу" очевидица Галина.

При этом сайту "Звезда" удалось связаться с жительницей Кемерово, у которой в горящем торговом центре "Зимняя вишня" работает мать. Женщина успела выйти из здания и по телефону рассказала дочери о произошедшем.

"Как мне рассказала мама, погибли восемь детей и десять взрослых. И еще около 50 человек заблокированы в здании. Она рассказала, что оттуда выносят людей, реанимация стоит, скорая помощь, пожарные. Она видела, как из окна третьего этажа прыгал мальчик восьми лет. Ну что, прыгают люди из окон. Все полыхает.Говорят, что детскую карусель замкнуло", – сообщила Олеся Петрова.

Как сообщал "Обозреватель", в российском Кемерово в воскресенье, 25 марта, вспыхнул ТЦ "Зимняя вишня". Спасатели пока не ликвидировали возгорание.