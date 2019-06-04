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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогерВсе статьи автора

Страна, которая отбилась от СССР: спальные районы Финляндии

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Так, друзья — сегодня я продолжаю рассказывать вам про Финляндию. В прошлых постах мы уже узнали, как Финляндия в 1939 году отбилась от совка, как сегодня выглядит центр города Хельсинки, что продаётся в финских супермаркетах, а также какое у финнов отношение к людям и к жизни — а сегодня я покажу вам, как в финской столице выглядят спальные районы.

Сразу нужно сказать о том, что финские "спальники" сильно отличаются от того, что принято считать "спальным районом" в бывшем совке, включая например Литву, Эстонию и даже Болгарию, там спальный район — это что-то ущербное в сравнении с центром, туда едут жить те, у кого нет денег на жизнь в центре города, и само качество жизни в "спальнике" сильно отличается от центральных районов, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Совсем иначе обстоит дело в Финляндии, которая не понюхала ни грамма совка — спальные районы там очень комфортные, благоустроенные и в некотором роде даже отличаются в лучшую сторону от центра города. Центр — это исторические здания, старая архитектура и дворы-колодцы, а спальные районы — это тишина, природа и дворы, спроектированные с учетом знаний XXI века.

Про хельсинские дворы я даже записал отдельное небольшое видео — обязательно его посмотрите, ну и на ютуб-канал тоже подписывайтесь— там скоро будет очень много всего интересного:

В общем, в сегодняшнем посте я подробно расскажу и покажу вам, как выглядят спальные районы в Финляндии.

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02. Для начала давайте посмотрим, как вообще устроен финский спальный район в Хельсинки. Приехать сюда можно на машине или на автобусе — основная магистраль проходит сзади от точки съёмки и находится на некотором удалении от жилых кварталов. Сюда же приходит метро — выход из него находится вот в таком стеклянном здании, на первом этаже которого также размещается один из финских супермаркетов.

03. Здесь же, прямо возле выхода из метро находится большая велопарковка — вы можете, к примеру, оставить велосипед на ней, если едете по делам в центр города, а потом по приезду снова взять велосипед и поехать домой. Впрочем, взять велосипед с собой в метро тоже не составит никакой проблемы — в вагонах метро здесь есть специальные отделения для перевозки велосипедов.

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04. Путь от магистрали и метро в спальные кварталы, фото сделано в сторону дороги. Обратите внимание на качество дорожного покрытия — это очень гладкая, ровная и качественная плитка, по которой удобно перемещаться на велосипеде, самокате и любой другой колёсной технике. На улицах можно увидеть множество людей на колясках — которые в наших широтах просто вынуждены сидеть дома из-за отсутствия необходимой городской инфраструктуры.

05. Проходим дальше — супермаркет и метро остались в дальнем конце кадра, а по правую руку можно увидеть офисно-досуговый центр. На втором и третьем этажах находятся офисы, а на первом этаже всякие помещения для комфортной жизни людей в районе — в одной части открыто кафе, в другой — работает коворкинг и так далее. Дугообразные штуки слева — малые архитектурные формы, просто для красоты.

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06. Если повернуть камеру налево — можно увидеть вот такую площадь, на которой обычно тусуется молодежь и есть круглые каменные лавочки. Этакое место для подвижных игр, катания на скейтах и прочего такого.

07. На площади есть небольшая набережная со спуском к воде по ступенькам — в жаркую погоду можно сидеть и болтать ногами в водичке)

08. Дальше начинаются жилые кварталы — от площади и общественных зданий их отделяет канал с живописным мостом на горизонте — выглядит очень красиво и живописно. Хочу напомнить, что это не какой-то элитный район для проворовавшихся финских чиновников, не спецпосёлок для ветеранов Куликовской битвы, не дача Сталина — а самый обычный финский спальный район с относительно недорогой недвижимостью.

09. К самим жилым кварталам ведёт вот такой пешеходный мост, по которому можно только ходить пешеходам и ещё ездить на велосипедах и самокатах — автомобили заезжают в район по другому мосту, чтобы своим шумом не мешать жителям. Мост увит плющом, который летом зазеленеет — будет очень красиво.

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10. Сам мост тоже оформлен очень интересно — это не просто ровная полоса из бетона, а собрание таких мини-террас и площадок разой высоты. На одно из таких площадок паркуются велосипеды:

11. На другой, у подножия моста — сделано что-то вроде летней террасы кафе и установлены столики. Местные жители сидят прямо у воды, наслаждаясь тишиной и природой — автомобилей рядом нет.

12. Уже за мостом есть такая же площадка со столиками, но побольше — скоро начнутся жаркие летние денечки, и здесь установят тенты. Обратите внимание, как красиво всё сделано — полукруглая брусчатка, которой вымощено покрытие площадки, деревья и кусты вокруг (которые скоро станут зелёными), а также урны — которые спрятаны в высокие деревянные боксы.

13. А теперь давайте посмотрим на сами дворы. Автомобили в кварталах присутствуют только с внешней стороны зданий, тогда как сами дворы полностью свободы от автомобилей — тут растут деревья и поют птицы. Воздух, кстати, тоже такой же, как в лесу.

14. Посмотрим на сами дома. Все здания — малоэтажные, не выше пяти-шести этажей, в Финляндии никто не строит тридцатиэтажные свечки-"человейники", здесь это воспринимается как дикость из слаборазвитых стран Третьего мира — когда люди живут в подъезде на 200 квартир, не знают никого из своего подъезда и не ощущают двор, подъезд и прилегающую к дому территорию своей собственностью.

15. Застеклённых балконов в нашем понимании в финских домах нет, если остекление и присутствует — то только в виде прозрачных задвигающихся стёкол, придуманных архитектором, никакого колхозного обитого вагонкой самостроя.

"Вот они финские фашисты, не дождались чтобы мы их освободили в 1939 году!" — внезапно вскрикивают ватники и сталинисты, и тут же уносятся на застеклённый и завешенный кружевными шторами балкон своей говняной бесплатной хрущёвки, чтобы уточнить — не украли ли ещё десатники НАТО оттуда старое колченогое кресло, лыжи "Телеханы" с обломанными носами, мотор от стиральной машины и литровые банки с засохшей на дне землёй?

16. Все дворы в районе очень разные — видно, что над каждым трудились отдельные архитекторы. Где-то есть что-то вроде детской площадки с дорожками и лесенками из дерева:

17. Где-то рельеф обыгран вот такими деревянными ступеньками, которые можно также использовать и как лавочки:

18. А где-то во дворе можно увидеть большие песочницы для игр самых маленьких. Прямо в песочницах, кстати, дети оставляют свои игрушки, велосипеды и гироскутеры — никто ничего не ворует, уровень преступности в Финляндии крайне низкий. "А зато финны вешаются от такой хорошей и скучной жизни!" — выступают в комментариях антизападники, и скорее торопятся к окну, чтобы полюбоваться на то, как над их застроенном церквями центром города вырастает ядерный гриб.

19. Практически в каждом дворе есть велопарковки — они очень удачно вписаны в местный ландшафт и чаще всего окружены густыми кустами. Летом велопарковки утопают в зелени. Здесь велопапрковка установлена в середине двора:

20. А в этом дворе — прямо у подъезда. Ещё обратите внимание на двери самого подъезда — они всегда прозрачные, чтобы с улицы был виден подъезд, а из подъезда улица. Привычные нам металлические двери из Финляндии выглядят какой-то средневековой дикостью, примерно как чаны для кипящего масла на крепостной стене древнего замка.

21. Возле практически каждого подъезда есть вот такая специальная щётка для обуви — здесь в мокрую погоду можно почистить свои ботинки, чтобы не тащить грязь в подъезд. Весьма полезное устройство)

22. Сам подъезд выглядит вот так, из него два выхода — один во двор, а второй на улицу, к автомобилям. Внутри чисто, как в квартире, лежат коврики, Обама по углам не писяет.

23. Давайте посмотрим ещё на несколько двориков. Обратите внимание, с какой любовью и тщательностью продуман каждый квадратный метр пространства; вот асфальт справа — по нему удобнее ездить на колясках и велосипедах. Левее — прогулочное пространство, его мы выложим красивой плиткой и поставим две каменные клумбы, чтобы летом тут было зелено. А чуть дальше — деревья, горки с ними мы оградим каменной кладкой "под старину".

24. Ещё дворик. Плитка здесь немного другая, а кусты и деревья отгорожены красивым бетонным блоком со снятой фаской.

25. Ещё дворик. Здесь тоже можно увидеть несколько видов плитки, а площадка с деревьями выложена естественной брусчаткой. Деревья стоят близко возле пешеходной и велосипедной дорожек — и поэтому их отгородили легкой сеточкой — чтобы никто ненароком не повредил кору. Финны очень ценят природу — человечное отношение к людям в Финляндии распространяется в том числе и на всё живое.

26. Этот же дворик с другой стороны — для пешеходов тут сделан деревянный тротуар.

27. В этом же дворике в одном из домов я сфотографировал общественное пространство — здесь собираются жители, чтобы обсудить какие-то вопросы из жизни района.

28. А вот так оформлено пространство между дворами — фактически, здесь создана ещё одна зона для отдыха с многоугольными лавочками вокруг деревьев.

29. А что же машины, спросите вы? Все автомобили могут находиться только с внешней части кварталов, внутрь заезжать нельзя — исключение делается только для скорой помощи и пожарных автомобилей.

30. Все машины паркуются на отдельных парковках для жителей квартала — парковки, кстати, тоже оформлены весьма аккуратно и толково.

31. На первых этажах с внешней стороны домов нет квартир — там общественные пространства, магазины и всякие офисы:

32. А попадают в район автомобили вот по такому отдельному мосту — который находится в нескольких сотнях метров от пешеходного:

33. Вот так выглядит внешняя сторона домов, которая выходит к каналу — здесь тоже нет автомобилей, можно увидеть только зелень, места для отдыха и набережную с пешеходными и велосипедными дорожками.

34. Люди на колясках, которые по какой-то причине не могут ходить — в этих районах имеют возможность спокойно гулять на свежем воздухе.

35. Вот такой райончик.

Ну что тут сказать? По-моему, всё очевидно без слов — финские спальные районы ещё раз показывают, что бывает, когда люди отстаивают свою независимость, а потом строят государство для себя — без репрессий, воровства и вранья.

Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, интересно.

Источник Facebook и Livejournal.

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Максим МировичМаксим Мирович
Место
Финляндия
Источник
Источник:Facebook Максима Мировича
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Марченко Юра
Марченко Юра
что там сейчас есть такого чего нет в России ,я не понял
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